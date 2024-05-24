Челябинец с женой, дочерью и внучкой заперся от судебного пристава в машине

На автомобиль был наложен арест

Судебные приставы Металлургического района взыскали с челябинца 600 тысяч рублей по кредиту и налогам, несмотря на активное противодействие мужчины, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

В ведомстве рассказали, что официального источника дохода у должника не было, поэтому в рамках взыскания кредитной задолженности было принято решение об аресте его автомобиля Nissan Navara 2012 года выпуска.

«Судебные приставы встретились с должником возле его дома. Он с семьей возвращался на автомобиле из магазина. Увидев госслужащих и эвакуатор, мужчина заперся с женой, дочерью и маленькой внучкой в машине. Переговоры шли более часа. Мужчина разблокировал дверь только после того, как судебный пристав, опасаясь за здоровье ребенка, вызвал инспектора по делам несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

Отвечая на вопрос о причине насильственного удержания семьи в машине, должник ответил: «Ждал, когда внучка выспится».

Получив квитанцию, мужчина оплатил все долги. После распределения средств взыскателям арест с машины был снят.

Автор: Эльвира Гарифуллина