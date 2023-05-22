Челябинец рассказал, каких водителей ждут на контрактную службу

Его детское увлечение переросло в любимую работу

Военная служба по контракту может быть разной. Так, например, Олег стал водителем специальной техники. Он с детства интересовался техникой, любил разбираться в том, как она работает. Технические увлечения в юности переросли в итоге в любимую работу. Он считает, что его профессия не такая простая, как это кажется на первый взгляд, передает корреспондент Первого областного информагентства.

«Водитель должен быть адаптивным под ситуации человеком, который всегда сохраняет спокойствие и хладнокровие. Немаловажны и такие качества, как дисциплинированность, исполнительность и трудолюбие», — говорит Олег.

Действительно, водителю спецтехники в армии нужно полностью концентрироваться на том, как выполняется задача. Доставлять приходится не только боеприпасы или другие грузы, но и людей. Специалисту нужно не только управлять машиной, но и обслуживать ее. При необходимости ему предстоит и ремонтировать транспортное средство.

ИА «Первое областное» ранее рассказывало об опыте военной службы разных людей: начальник регионального управления почтовой связи помогал устанавливать порядок в Афганистане, руководитель ОНК области участвовал в конфликте, который вспыхнул в 1990-е годы в Таджикистане. Были и те, кто принимал участие в спецоперации, например, здесь рассказана история настоящего боевого офицера из Чебаркуля, который получил Звезду Героя России.