Челябинец рассказал, как ему удалось купить билет на поезд Деда Мороза

Папа пятилетней девочки начал готовиться к покупке за две недели

В Челябинске билеты на поезд Деда Мороза раскупили за несколько минут. Мы нашли жителя Челябинска, которому удалось приобрести билет. Если честно, поиски были недолгими — утро 22 ноября в редакции «Первого областного» началось с победного клича главного редактора «Челгида» Матвея Кондрашова.

Мы попросили Матвея поделиться опытом успешной покупки билетов. Возможно, он будет кому-то полезен, ведь многие люди хотели бы попасть на представление, но билетов им не досталось. Далее публикуем рассказ от первого лица.

— Я давно обещал дочери поезд Деда Мороза. В прошлом году, не зная, что вокруг него такой ажиотаж, оставил дочь без поздравлений. В этом году решил, что надо купить во что бы то ни стало.

Начал готовиться за две недели. Было понимание, что продажи билетов стартуют как раз за месяц до события. И надо постоянно отслеживать. Таким образом, если 22 декабря поезд приедет в Челябинск, значит 22 ноября откроется продажа.

Я уже знал, что билеты разлетаются за пару минут. Поэтому заранее открыл на экране компьютера все вкладки, положил рядом банковскую карту и свидетельство о рождении дочери. Более того, заранее вбил в отдельный документ данные карты и серию-номер свидетельства, чтобы не тратить время на набор, а просто скопировать, вставить и быстро кликнуть на «оплатить».

На покупку билета я потратил около 40 секунд. Но даже в этом случае был не первым — до меня кто-то успел оформить 16 билетов.

Когда ограниченное количество мест, это вызывает ажиотаж. Возникает желание попасть, посмотреть, что же это такое. Может, на самом деле это просто крутой маркетинговый ход и, когда мы придем, там ничего впечатляющего не будет. Понравится дочери — будет классно. Не понравится — ну, значит, молодцы железнодорожники, смогли с меня 3000 стрясти.

Ореол вокруг этого поезда Деда Мороза есть. Люди же почему-то же туда стремятся. Значит, там должно быть что-то классное. По крайней мере, я так рассуждаю. Вот через месяц сходим и посмотрим.