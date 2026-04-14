Челябинец рассказал, как 14 лет живет с пауком-птицеедом

Такой питомец ест раз в месяц и пугает гостей двойником

Челябинец Савелий Демчук в качестве домашнего животного выбрал необычного соседа — паука-птицееда. Ей уже 14 лет, и для паука этого вида — это солидный возраст, сообщает «КП-Челябинск».

Паучиха относится к виду Брахипельма Альбопилозум — семейства Theraphosidae. Если проще — паук-птицеед, и птиц она не ест. Самцы этого вида живут 5—7 лет, самки — до 20 и даже дольше. Паучиха не плетет паутину и почти никогда не кусается. В случае опасности она сбрасывает волоски, которые могут вызвать легкую аллергию.

Паучиха живет в небольшом террариуме на полке. Внутри — кокосовый субстрат, вода и повышенная влажность. Хозяин поливает грунт из шприца, и паучиха каждый раз осторожно отодвигается, словно не желая контакта. Передвигается она в основном в темноте, а днем чаще стоит, замерев и напоминая статуэтку.

Раз в год паучиха линяет — сбрасывает старый экзоскелет, чтобы вырасти, восстановить конечности и очистить организм. Сброшенная шкурка выглядит точной копией паука. Из-за этого у Савелия часто случаются неловкие моменты: друзья видят «двойника» и думают, что у него появился еще один питомец.

Кормят паука редко — раз в месяц, а то и реже. В рационе — кузнечики, тараканы или сверчки. Одного-двух насекомых хватает надолго. По словам продавца зоомагазина Антона Ахметханова, от переедания пауки живут меньше, поэтому редкое кормление продлевает им жизнь.

«Они могут прожить без еды несколько месяцев. Я слышал, что некоторые выдерживают и до полугода», — поясняет Савелий.

Вопреки названию пауки-птицееды птиц не едят. Свое имя они получили из-за старинной гравюры немецкой художницы Марии Сибиллы Мериан, на которой огромный паук поедает колибри.

В реальности рацион этих пауков состоит из насекомых, но только специально выращенных. Принесенные с улицы могут отравить питомца.

Содержать паука, как выяснилось, дешево. Корм обходится в 150—200 рублей раз в полтора месяца, грунт — в 200—500 рублей.

У пауков слабое зрение, поэтому они не отличают хозяина от постороннего. Но, как замечает Савелий, паучиха все же реагирует на людей: поднимает лапку, будто приветствуя.

«Когда на нее смотрят, она видит. Мне кажется, она реально различает людей», — улыбается хозяин. Впрочем, работники зоомагазинов это объясняют скорее реакцией на движения и запахи.