Челябинец рассказал, где собирать сосновые шишки для варенья

Рецепт лакомства прилагается

Житель Челябинска Артур К., который делился с читателями ИА «Первое областное» успехами в сборе грибов, увлекается и варкой варенья из сосновых шишек. Мужчина рассказал о его полезных свойствах и о том, где в Челябинской области можно собрать шишки.

«Содержащиеся в шишках вещества обладают антибактериальным и противовирусным эффектом и иммуностимулирующим действием. Варенье из шишек улучшает пищеварение, сами шишки — мощный антиоксидант», — рассказал мужчина.





Лучше всего для варенья подходят молочные шишки длиной менее сантиметра: варенье из них самое вкусное и шишки еще не успели растерять все ценные вещества — витамины С, Р, К, В, а также железо, магний и селен, олеиновую и линоленовую кислоту.

«Чтобы приготовить варенье, шишки нужно обработать, избавить от жучков, отрезать хвостики и поставить вымачивать на пару часов. Сироп простой — вода и сахар 1:1. Шишки после вымачивания добавляем в горячий сироп и варим три раза по семь минут. После этого оставляем варенье томиться на 10 часов. И еще раз проварием, после чего разливаем по банкам. Можно добавить в варенье орешки. Например, фундук», — поделился рецептом Артур.



Собрать сосновые шишки можно в деревне Бутаки в Сосновском районе, в лесах Миасса и Златоуста, а также в Аргаяшском районе. Сейчас самый разгар сезона сбора шишек, их активного роста.