Челябинец рассказал, для чего пятый год участвует в конкурсе «Лидеры России»

Участие в проекте повлияло на его карьерный рост

38-летний челябинец Павел Жолобов в пятый раз стал участником всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Информагентству «Первое областное» он рассказал, чем его так «заразил» проект.

Павел Жолобов работает заместителем гендиректора АО «Птицефабрика Челябинская». С 2019 года он принимает участие во всероссийском отборе управленцев «Лидеры России». Конкурс, кстати, и помог Павлу сменить место работы.

Напомним, участники конкурса могут поработать с лучшими управленцами страны, познакомиться с интересными людьми, обрасти нужными связями и получить полную информацию о своих компетенциях. В 2023 году 300 человек получат по миллиону рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а остальные участники — рекомендации по развитию своих управленческих навыков.

«В 2019 году я руководил управляющей компанией в Челябинске. Под моим руководством была команда из тридцати человек. Чувствовал, что во мне есть потенциал, но не понимал, как и куда его реализовать. Тогда и решил принять участие в конкурсе. Но выбыл уже на отборе. По-хорошему на себя обозлился, сделал выводы и начал готовиться к следующему году», — рассказывает Павел.

Тогда он поставил себе цель пройти в региональный полуфинал. И в 2020 году Павел прошел в финал проекта по Челябинской области.

«Познакомился с потрясающими людьми, зарядился. Кстати, нетворкинг в проекте и повлиял в дальнейшем на смену работы. В 2021 году уже не мог пропустить участие. Вышел в региональный финал, но во всероссийский не прошел, стал 70-м среди 300 финалистов проекта в УрФО», — рассказывает Павел.

2022 год Павел считает не очень удачным для проекта. В тот период он был ограничен по времени и не смог выйти в региональный финал. На этот раз мужчина подошел к испытаниям серьезнее.

«Мне нравится, что для испытаний есть ограничения по времени, оговоренные сроки. Когда мы берем какую-то книгу или работаем над проектом и не ставим себе сроки, то все размывается и пропадает даже желание завершать. Здесь такого быть не может. Либо делаешь и проходишь, либо — не участвуешь. Каждый раз, когда собираются региональные финалисты, — это всегда новый опыт. Мы не только знакомимся и решаем кейсы, но и учимся прислушиваться к таким же руководителям, лидерам, не менее амбициозным, чем ты. Умение выстраивать партнерские решения, находить компромиссы в острых ситуациях — новые навыки, которые обретаешь в диалоге. Я каждый раз становлюсь опытнее, лучше и мудрее», — поделился своими наблюдениями Павел.

Выстраивание диалогов, модерация и компромиссы в конфликтологии стали темой будущей магистерской диссертации Павла Жолобова. Он, будучи обладателем двух дипломов о высшем образовании, в прошлом году поступил в магистратуру на факультет психологии. В планах у управленца продолжить научную деятельность, совмещая с основной деятельностью.

Напомним, более тысячи жителей Челябинской области зарегистрировались на участие в проекте «Лидеры России». Регистрация действует до 14 мая 2023 года на сайте конкурса.