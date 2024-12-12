Челябинец пытался ввезти из Эмиратов 15 смартфонов на 1,7 млн рублей

Он убеждал таможенников, что это подарки для родственников

В аэропорту Кольцово задержали 23-летнего челябинца с партией айфонов последней модели. Вместе с жительницей Екатеринбурга мужчина привез их из ОАЭ. На таможенном контроле он убеждал, что просто «забыл» их задекларировать. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По словам задержанных, 15 телефонов на общую сумму 1,7 миллиона рублей были куплены на личные накопления в подарок родственникам. Также они утверждали, что продажей техники не занимаются, а про таможенные правила и обязательную декларацию не знали.

«Количество телефонов и фирменная упаковка указывают, что эти гаджеты не являются товарами для личного пользования, а предназначаются для коммерческих целей и, соответственно, подлежат обязательному декларированию», — отметил замначальника таможенного поста аэропорта Сергей Большанин.

Возбуждены дела об административных правонарушениях, товары изъяты и помещены на склад, нарушителям грозят штрафы.