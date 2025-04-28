Челябинец прописал в своей квартире 25 иностранцев

«Резиновую» квартиру обнаружили в Тракторозаводском районе

Более двух десятков зарубежных гостей прописал у себя 33-летний житель Челябинска за пару месяцев. Полицейские выявили «безразмерную» квартиру в Тракторозаводском районе города, сообщает пресс-служба городской полиции.

С марта 2025 года мужчина трижды регистрировал группы приезжих у себя в квартире по улице Комарова, прописав в общей сложности 25 человек. При этом ни один из них фактически по адресу не проживал, что подтвердили соседи и осмотр помещения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

Все иностранцы сняты с миграционного учета.