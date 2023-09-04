Челябинец предложил сделать Южный Урал технологической столицей страны

Виктор Фройденбергер прошел региональный этап конкурса управленцев «Лидеры России»

27-летний челябинец Виктор Фройденбергер прошел региональный этап всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» и теперь готовится к соперничеству с участниками со всего Урала. Информагентству «Первое областное» он рассказал об участии в проекте и насыщенной жизни: переезде из Казахстана, успехах в управлении и политике.

Виктор родился и вырос в Костанайской области Казахстана. Но после окончания школы решил переезжать в Россию. Культурно, говорит, ближе именно эта страна. Из уральских городов выбор пал на Челябинск.

«Выбор был между Магнитогорском, Челябинском и Екатеринбургом. Магнитогорск показался городом поменьше, а Челябинск — большой, современный город. Доступный, но с высоким уровнем жизни. И находится близко к моему родному городу», — объясняет Виктор.

С вузом собеседник определился быстро.

«ЮУрГУ — один из крупнейших вузов в стране. С хорошей подготовкой. Ну и я знаю, что немалая часть абитуриентов поступает сюда, увидев главный корпус университета. Внешняя картинка очень крутая — мини-копия МГУ», — улыбается молодой человек.

Виктор выбрал специальность «электроэнергетика и электротехника». С первого курса включился во внеучебную жизнь университета и после окончания бакалавриата понял, что ему ближе работа с людьми. Одновременно с поступлением в магистратуру на гуманитарную специальность молодой человек устроился работать инспектором управления по внеучебной работе ЮУрГУ.

«Воспитательная работа — это больше, чем просто какие-то мероприятия. Особенно сейчас, когда у нас патриотическое воспитание, объяснение того, что происходит в стране, в мире. В целом то, чем мы занимаемся, — это любовь к университету, городу и стране», — рассуждает собеседник.

Два года назад Виктор получил должность начальника отдела по внеучебной и воспитательной работе ЮУрГУ. По его словам, это направление важно для всех студентов, вне зависимости от специальности. «Внеучебка» развивает гибкие навыки и способности, которые пригодятся в любой профессии и в целом помогут в жизни.

Одновременно Виктор занимается политикой. В 2021-м он возглавил исполком «Единой России» в Центральном районе Челябинска. Собеседник уверен: он не заточен на конкретную должность и постоянно развивается в интересных направлениях.

«Мои цели совпадают во всех организациях — делать город и область лучше. Делать так, чтобы людям здесь нравилось и они оставались тут жить», — уверен собеседник.

Шаги к изменениям в регионе Виктор предпринял, когда участвовал в региональном этапе «Лидеров России» в этом году. Он вместе с вновь сформированной командой разработал и представил губернатору проект снижения рисков от несбалансированной миграции из области.

По словам Виктора, из Челябинска уезжает довольно много людей. Школьники-высокобалльники выбирают столичные вузы, выпускники местных университетов ищут работу в других регионах. Решение этой проблемы есть.

«Задача — сделать Челябинск технологической столицей России. Понятно, что эта задача амбициозная, но только так проблема может решиться. Это комплексная мера, мы выделили в ней 10 подпроектов. Например, проведение больших конгрессно-выставочных мероприятий. В Екатеринбурге есть „Иннопром“, в Казани — Kazan Digital Week. Мы бы хотели что-то вроде “Челябинск высокотехнологичный” — международный форум», — делится Виктор.

Одновременно с поднятием престижа Челябинска на федеральном уровне молодой человек предложил создавать и внутри Южного Урала благоприятную инвестиционную среду.

Теперь Виктор продолжит генерировать идеи на окружном этапе конкурса, который пройдет в октябре. Тогда сформируют новые команды участников. Им предложат найти решение актуальных проблем, но сфера может оказаться любой — от управления городом до космических полетов. Подготовиться заранее не получится: конкурс выявит управленцев, способных импровизировать и находить общий язык при принятии решений.

Напомним, ранее спикер Челябинской гордумы Андрей Шмидт рассказал, зачем участвует в конкурсе «Лидеры России». Проект его команды стал лучшим в регионе.