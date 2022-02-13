Челябинец предлагает горожанам отстоять за них очередь за деньги

Свою услугу мужчина оценил в тысячу рублей за один час

В Челябинске местный житель предложил горожанам отстоять за них очередь в любое учреждение города. Конечно же, не бесплатно. За свою услугу предприимчивый челябинец просит от тысячи рублей. Объявление он разместил на популярной доске объявлений «Авито».

«Займу и отстою за вас очередь в любое учреждение города Челябинск. Сэкономлю ваше время, нервы, здоровье. Записываться заранее! Конфиденциальность»,— говорится в объявлении.

Также автор объявления уточняет, что оплата почасовая, то есть за один час мужчина просит тысячу рублей.

Неизвестно, воспользовался ли уже кто-то из жителей Челябинска его услугами.