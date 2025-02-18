Челябинец потерял элитную квартиру за долги по коммуналке

Несколько лет назад мужчина уехал из города и перестал платить по счетам

Судебные приставы передали на торги элитную квартиру в челябинском таунхаусе за долги по коммунальным платежам, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Долги копились по двум объектам недвижимости: это квартира в таунхаусе и квартира в центре Челябинска на улице Цвиллинга. За тепло и свет хозяин задолжал 815 тысяч рублей. Еще 230 тысяч челябинец должен был уплатить налоговикам и в пользу гаражного кооператива. Общая сумма долга превысила миллион рублей.

«Было установлено, что должник в Челябинске не проживает, изредка отвечал на телефонные звонки. Из диалога с ним следовало, что ему безразлично, что будут делать судебные приставы с его долгом. В связи с этим решили арестовать квартиру в таунхаусе и передать ее на торги. Арест квартиры на улице Цвиллинга повлек бы за собой определенные проблемы, поскольку недвижимость была в долевой собственности с членами семьи должника. И они тоже не выходили на связь, квартира пустовала», — рассказывают в пресс-службе.

В результате квартира в таунхаусе прошла торги и была продана за 17,3 миллиона рублей. Все долги челябинца были погашены, а остаток приставы перечислили на счет мужчины.