Челябинец получит 300 тысяч рублей за кусочек металла в глазу

Мужчине дважды не сумели помочь в частной клинике

Частная клиника вернет челябинцу 300 тысяч рублей за некачественно оказанную медицинскую услугу, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

Сообщается, что мужчина дважды обращался в частную клинику с жалобами на наличие инородного предмета в глазу после работы в саду, однако там ему не помогли.

«Впоследствии мужчина был направлен на консультацию в областную клиническую больницу, где ему провели операцию по удалению инородного металлического предмета, который отлетел в глаз в ходе кошения травы. Между тем после длительного нахождения предмета в глазу у истца развился металлоз», — рассказали в прокуратуре.

В ходе рассмотрения гражданского иска суд установил наличие дефектов оказания медицинской помощи в частной клинике и взыскал компенсацию морального вреда на сумму 300 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.