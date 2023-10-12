Челябинец получил медаль за заслуги перед отечественным здравоохранением

Игорь Гладышев спасает пациентов с врожденным пороком сердца

Кардиохирург Игорь Гладышев получил медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением», сообщает пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске.

При рождении детей с критическими пороками сердца Игорь Гладышев выезжает в областной перинатальный центр и родильные дома Челябинска, а также консультирует врачей из области. Благодаря этому удалось спасти жизнь тысячам маленьких южноуральцев и взрослых.

С подачи Гладышева в челябинском кардиоцентре создана уникальная и единственная в России система отслеживания, диагностики и операций у детей и взрослых с критическими врожденными пороками сердца. Дети и взрослые с пороком сердца находятся в единой базе данных. Это обеспечивает преемственность в лечении пациента.

«Сегодня мы выполняем около 600 операций в год у детей с первых дней жизни и ведем наших пациентов столько, сколько нужно. Видим, как они растут, развиваются, достигают определенных успехов, — это лучшая награда для врача», — говорит Игорь Гладышев.

Игорь Гладышев является продолжателем династии кардиохирургов: его отец Виктор Иванович стоял у истоков становления кардиохирургии на Южном Урале, а сын Алексей — молодой и успешный детский кардиохирург.

Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» — высшая ведомственная награда Министерства здравоохранения РФ.