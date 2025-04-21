Челябинец полгода страдал от гигантской грыжи после удаления аппендицита

Вернуть здоровье ему помогли хирурги Клиники ЮУГМУ

Хирурги Клиники ЮУГМУ избавили пациента от гигантской грыжи, которая появилась после удаления аппендицита. Мужчина полгода мучился от шишки на животе и был вынужден носить илеостому, сообщает пресс-служба клиники.

Приступ аппендицита застиг 60-летнего челябинца в другом городе, в командировке. Южноуральца прооперировали, но так как аппендицит протекал нетипично и вызвал непроходимость кишечника, мужчине установили илеостому — резиновую трубку, через которую в специальный мешок выводится содержимое кишечника. Также у пациента образовалась огромная грыжа.

Мужчина полгода наблюдался по месту жительства, а затем обратился в онкологическое отделение Клиники ЮУГМУ. Каждый год здесь делают около 20—25 операций по реконструкции толстой кишки после онкологии и не только.

Во время трехчасовой операции хирурги восстановили толстую кишку, иссекли грыжу и закрыли дефект брюшной стенки сетчатым эндопротезом размером 20 на 30 сантиметров.

«Наличие стомы и большой грыжи мешает нормальной жизни. Операция улучшила качество жизни пациента», — говорит заведующий онкологическим отделением Клиники ЮУГМУ Ирина Куракина.

Челябинца выписали из больницы. В период восстановления ему придется носить бандаж, отказаться от подъема тяжестей и следить за питанием.