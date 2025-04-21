Хирурги Клиники ЮУГМУ избавили пациента от гигантской грыжи, которая появилась после удаления аппендицита. Мужчина полгода мучился от шишки на животе и был вынужден носить илеостому, сообщает пресс-служба клиники.
Приступ аппендицита застиг 60-летнего челябинца в другом городе, в командировке. Южноуральца прооперировали, но так как аппендицит протекал нетипично и вызвал непроходимость кишечника, мужчине установили илеостому — резиновую трубку, через которую в специальный мешок выводится содержимое кишечника. Также у пациента образовалась огромная грыжа.
Мужчина полгода наблюдался по месту жительства, а затем обратился в онкологическое отделение Клиники ЮУГМУ. Каждый год здесь делают около 20—25 операций по реконструкции толстой кишки после онкологии и не только.
Во время трехчасовой операции хирурги восстановили толстую кишку, иссекли грыжу и закрыли дефект брюшной стенки сетчатым эндопротезом размером 20 на 30 сантиметров.
«Наличие стомы и большой грыжи мешает нормальной жизни. Операция улучшила качество жизни пациента», — говорит заведующий онкологическим отделением Клиники ЮУГМУ Ирина Куракина.
Челябинца выписали из больницы. В период восстановления ему придется носить бандаж, отказаться от подъема тяжестей и следить за питанием.