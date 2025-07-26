Челябинец погасил миллионный долг по алиментам на обочине дороги

Прошел совместный рейд приставов и ГАИ

Вечером 25 июля на выезде из Челябинска по Троицкому тракту судебные приставы и инспекторы ГАИ провели совместный рейд по выявлению должников. В результате автомобилисты погасили задолженностей почти на 1,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Челябинской области.

«Самый большая единоразовая оплата — алименты на сумму 1 251 668 рублей. Должник на обочине закрыл долг»,— рассказали в ведомстве.

Также в ходе рейда приставы вручили 45 требований о явке и арестовали 67 автомобилей. Две машины изъяли.

Уточняется, что рейд проводили с применением двух аппаратно-программных комплексов «Дорожный пристав», которые выявляют авто, чьи собственники являются должниками.