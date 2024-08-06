Челябинец поджег автомобиль своего соседа по СНТ

Полицейские уже установили личность поджигателя

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля Kia Seltos. Происшествие произошло в одном из садовых товариществ, сообщают в пресс-службе полиции региона.



В полицию обратился житель одного из СНТ Курчатовского района. Он заподозрил соседа по саду в поджоге своего авто, потому что накануне у мужчин произошел конфликт.

«Сотрудники полка ДПС задержали 56‑летнего местного жителя. Полицейскими установлено, что задержанный на фоне личных неприязненных отношений и возникшего конфликта облил багажное отделение автомобиля воспламеняющейся жидкостью, затем поджег его, тем самым умышленно повредив транспортное средство потерпевшего»,— говорится в сообщении.

По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.