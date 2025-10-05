Челябинец подарил Леониду Якубовичу уникальный портрет Владимира Путина

Подарок от златоустовских мастеров Альберт Галимов передал на шоу «Поле чудес»

Челябинец Альберт Галимов, известный в родном городе как «поющий шиномонтажник», стал участником шоу «Поле чудес». Угадать слово мужчине не удалось, зато он передал ведущему Леониду Якубовичу ценный подарок — портрет президента России Владимира Путина, выполненный златоустовскими мастерами в технике гравюры на стали специально для телеведущего.

«Не думаю, что этот подарок может храниться в музее „Поля Чудес“. Будет правильно, если я передам его гендиректору Первого канала. Такая вещь должна храниться у него»,— прокомментировал Леонид Якубович.

Альберт Галимов также презентовал ведущему программы свитер и другие подарки.





Но не только подарками Альберт Галимов удивил Леонида Якубовича. Челябинец рассказал, что у него музыкальное образование, но работает он в шиномонтаже.

«Феноменально!»— отреагировал ведущий.

А на слова Альберта Галимова о том, что семьи у него нет, Леонид Якубович ответил: «Мы вас пристроим».

«Поющий шиномонтажник» когда-то учился в консерватории, но бросил учебу ради семьи. Когда на работе есть свободное время, мужчина поет русские народные песни. Все это он записывает на видео и выкладывает в Сеть. Несколько лет назад его ролики стали вирусными: Альберт Галимов набирал миллионы просмотров и сотни комментариев. После его начали приглашать в разные шоу талантов. Так, в 2022 году он спел перед Клавой Кока.