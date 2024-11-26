Челябинец перевел приставам 2 млн рублей после неудачных попыток вернуть арестованное авто

Мужчина два года ходил по судам и в результате сдался

Житель Челябинска приобрел машину в кредит, но выплатить долг не смог — образовавшаяся вместе со штрафами и налогами сумма в два миллиона рублей оказалась для него неподъемной. Суд постановил арестовать авто до тех пор, пока долг не будет погашен. После многочисленных попыток вернуть машину мужчина все-таки сдался, сообщили в пресс-центре ГУ федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Судебные приставы в рамках исполнительного производства изъяли у мужчины автомобиль, арестовали его счета и закрыли выезд за границу. Гасить долг челябинец не хотел, но отчаянно пытался вернуть машину: на протяжении двух лет он обжаловал судебные решения, постановления судебного пристава и результаты оценочной экспертизы. Но все время получал отказ.

«Исчерпав все возможности восстановить свое право владения автомобилем и потерпев неудачу в судах, мужчина решил исполнить судебные решения. На депозитный счет судебных приставов единым платежом была направлена сумма размером два миллиона семь тысяч рублей»,— рассказали в ведомстве.

Как только деньги поступят на счета взыскателей, все ограничения отменят. При этом не исключено, что мужчине придется оплатить еще и двухлетнее хранение его машины.