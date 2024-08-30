Челябинец отсудил у Rostic’s 173 тысячи рублей за сломанные зубы

Потерпевшему вместо филе досталась часть крыла курицы

Советский районный суд Челябинска частично удовлетворил иск местного жителя к ООО «Глобал Фуд Вокзал». Компания должна выплатить клиенту 173 тысячи рублей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Истец купил в ресторане Rostic’s «Мега ролл» с куриным филе в кляре, однако вместо филе клиенту попалась локтевая часть крыла курицы. Мужчина повредил зубы и обратился с претензией к ресторану, однако в добровольном порядке требования руководство общепита не удовлетворило.

«В пользу потребителя суд взыскал денежные средства, уплаченные за заказ, понесенные убытки, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований, проценты за пользование чужими средствами, компенсацию морального вреда, штраф», — рассказали в управлении.

Судебный акт вступил в законную силу.