Челябинец отделался штрафом за попытку продать 50 тыс. пачек контрафактных сигарет

Вся изъятая «табачка» по приговору суда будет уничтожена

В Челябинске вынесен приговор местному жителю, у которого было изъято более 50 тыс. пачек немаркированных сигарет стоимостью свыше 6,5 млн рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 39-летний подсудимый не был индивидуальным предпринимателем и незаконно приобрел и реализовывал контрафактную табачную продукцию.

Курчатовский районный суд Челябинска назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Изъятая табачная продукция в соответствии с приговором подлежит уничтожению.

Напомним, накануне полицейские изъяли в Советском районе Челябинска еще одну особо крупную партию «паленки» — в ней насчитали не менее 200 тыс. пачек, стоимость изъятого составляет порядка 25 млн рублей.