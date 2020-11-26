Челябинец оскорбил прокурора на заседании об оскорблении судьи и прокурора

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Челябинске за оскорбление прокурора возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Его подозревают в преступлении по части 1 статьи 297 («Неуважение к суду») Уголовного кодекса России. Причём представителя власти челябинец оскорбил второй раз подряд.



«10 ноября текущего года в ходе судебного процесса в суде Советского района областного центра, подозреваемый публично оскорбил сотрудницу прокуратуры, поддерживавшую государственное обвинение»,— рассказали сайту «Первый областной» в следственном управлении СК России по Челябинской области.

Как сообщают СМИ, оскорбление прокурора произошло во время судебного заседания об оскорблении прокурора и судьи. Первый эпизод произошёл в инстанции Ленинского района во время во время процесса о причинение тяжкого вреда здоровью человека. Тогда челябинцу назначили 11 лет колонии строгого режима.

Сейчас в отношении 45-летнего челябинца проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.