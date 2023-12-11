Челябинец нашел родство с известным математиком Леонардом Эйлером

Вадим Баженов работает в министерстве финансов и тоже любит считать

Сотрудник Минфина Челябинской области Вадим Баженов разбирал семейный архив и узнал, что является потомком известного математика Леонарда Эйлера, сообщает пресс-служба ведомства.

«Папка с бумагами хранилась у моего отца. Он говорил, что там — история нашей семьи, и только. После смерти отца папка оказалась у меня. Документы там были старинные, на разных языках, включая латынь. Разобраться с ними самостоятельно не получилось», — рассказывает Баженов.

Когда бумаги показали экспертам, выяснилось, что в папке лежал оригинальный сертификат о присвоении Леонарду Эйлеру звания профессора математики. Документ подписан президентом Петербургской академии наук Иоганном Альбрехтом Корфом в 1740 году. Также в семейном архиве хранились бумаги о вручении орденов Святого Владимира и Святой Анны членам семьи Эйлера, подписанные Екатериной II и Александром I.

Найти взаимосвязь между нынешними обладателями документов и великим математиком Эйлером помогла эксперт по генеалогии — исследователь семейных историй Юлия Кириенко. Сертификат о присвоении Леонарду Эйлеру звания профессора решили передать на хранение в Петербургскую академию наук. В Минфине же между тем проведут встречу с экспертами по генеалогии.

«Многим, конечно, интересна история предков, откуда они родом, кто их прародители и чем занимались. Но мало кто обладает такой полной и обширной информацией. Поэтому для коллектива финансистов обязательно организуем встречу с экспертом по генеалогии, чтобы узнать об основных этапах самостоятельных поисков, об интересных историях, в том числе и на примере нашего сотрудника», — заявил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Леонард Эйлер был одним из величайших ученых. Он совершал по одному открытию в неделю в разных областях знаний: математике и механике, оптике и теории музыки, баллистике, картографии, навигации и астрономии.