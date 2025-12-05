Челябинец обжаловал штраф с Госуслуг за нарушение, которого не было

Водитель поделился опытом отмены постановления

Обжаловать несправедливый штраф, выписанный на основании фото с автоматической камеры, реально. Историей успешного процесса с ИА «Первое областное» поделился читатель.

На прошлой неделе через портал «Госуслуги» он получил постановление от ГАИ о штрафе в 1500 рублей за непристегнутый ремень безопасности. Для водителя, который всегда использует ремень, это стало неожиданностью. Ситуацию не смягчила даже предлагаемая скидка на оплату штрафа. Какое наказание, если ты не виноват?!

На предоставленной в постановлении фотографии было сложно что-либо разобрать. Темно-синяя куртка на фото засвечена, ремня на ней не видно. Других фотографий в распоряжении нет. В интернете пишут, что их можно запросить. Но как это сделать — этой информации нет в доступе.

От негодования водитель поначалу потерял дар речи и веру в справедливость. Он перечитывал постановление, до дыр пересмотрел фото. И увидел, что постановление можно оспорить прямо в личном кабинете на «Госуслугах». Для этого надо сделать всего несколько кликов.

Спустя несколько дней после подачи жалобы пришел положительный ответ. Обращение южноуральца рассмотрели в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГУ МВД России по Челябинской области (ЦАФАПОДД) и отменили производство по делу.

Как обжаловать штраф с камеры через «Госуслуги»:

Зайдите в личный кабинет на портале и перейдите в раздел «Платежи»;

Найдите и выберите штраф, который планируете обжаловать;

Нажмите кнопку «Обжаловать», которая находится рядом с описанием нарушения. Она активна, если сроки обжалования не вышли;

Выберите причину, например, «Ошибка камеры» или «Неверно зафиксированное нарушение»;

Приложите доказательства своей невиновности: четкие фотографии, видеозаписи салона, договор купли-продажи автомобиля (если машиной управлял не владелец) или иные документы;

Отправьте жалобу на рассмотрение.

Этот случай служит напоминанием для всех водителей: если вы уверены в своей правоте, не стоит сразу оплачивать сомнительный штраф. Закон предусматривает возможность его обжалования.