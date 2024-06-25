Челябинец не выплатил автокредит на 2,5 миллиона и лишился кроссовера

Закрытый VIN-код и снятые номера ему не помогли

В Челябинске судебные приставы нашли машину «креативного» должника и передали ее банку. Южноуралец пытался избежать наказания за неуплату автокредита на сумму 2,5 миллиона рублей. В результате его привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Челябинской области.

Горожанин не выплатил банку 2,5 миллиона рублей. Приставам поступило требование взыскать кроссовер семейства FAW 2021 года выпуска. У автовладельца были арестованы счета, ему закрыли выезд за границу. Мужчина также не мог распоряжаться автомобилем, однако продолжал игнорировать сигналы судебных приставов. Место регистрации и официальное трудоустройство должника установить не удалось.

Позже был зафиксирован примерный маршрут передвижения нарушителя. Приставы обратили внимание на одну деталь — на всех фотофиксациях VIN-код под лобовым стеклом был закрыт каким-то предметом. Служащие нашли машину, но должник подстраховался, сняв госномера. При эвакуации кроссовера вскоре явился и сам хозяин. В багажнике нашлись и госномера. Каждые утро и вечер автовладелец не ленился снимать и вновь устанавливать их.

Находчивого автолюбителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве) с назначением штрафа и объявлением машины в розыск.

Машина арестована и отправлена на хранение банку-залогодержателю. Если долг не будет погашен, то автомобиль ждет независимая оценка и передача на реализацию.

Автор: Карина Шакирова