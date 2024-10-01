Челябинец научил ИИ оценивать эффективность хоккеистов

Его разработку уже применяет московский «Спартак»

Студент кафедры системного программирования ЮУрГУ Михаил Медведев создал первую в России модель машинного обучения, которая позволяет оценить уровень мастерства хоккеистов, сообщает пресс-служба вуза.

Бездушная машина учитывает десятки показателей игроков: игровое время на льду, точность и количество передач, частоту и реализацию бросков, силовые приемы, удаления, выигранные единоборства — и делает вывод об их эффективности.

«С помощью искусственного интеллекта можно будет подбирать в команду спортсменов с нужными качествами, сильными сторонами. Система также показывает, как сильно хоккеист влияет на игру команды: много ли он отдает передач, часто и точно ли бросает и так далее», — говорит Михаил.

Разработку челябинского программиста уже внедрили в работу ХК «Спартак». ИИ используют для сравнения и поиска игроков не только в рамках Континентальной хоккейной лиги, но и в других российских и мировых лигах. Руководство московского клуба пригласило челябинца на работу в качестве аналитика.

Михаил планирует усовершенствовать программный пакет и внедрить в него другие показатели, которые сделают описание по игрокам более точным. Разработчик также намерен научить искусственный интеллект оценивать потенциал каждого хоккеиста.