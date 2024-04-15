Челябинец накормил медведицу в зоопарке фастфудом

И попытался угостить жвачкой ее сородича Малыша

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Один из посетителей Челябинского зоопарка нарушил правила и попытался угостить бурых медведей запрещенной едой, сообщают в зверинце.

Сначала мужчина закинул пожеванную им же жвачку в вольер медведя Малыша. К счастью для косолапого, резиновый комок не долетел до вольера.

Потом все тот же гражданин накидал сосисок в тесте медведице Бусинке. На этот раз задуманное получилось, и медведица съела жирный фастфуд.

«Кормить животных в зоопарке нельзя. Такое предостережение размещено при входе, на кассе и на вольерах. Если вы не согласны с правилами зоопарка, не ходите к нам», — возмущены совсем не взрослым поведением взрослого в зоопарке.

Напомним, осенью 2021 года в Челябинском зоопарке умерли бурые медведи Степан и Маша — им подсыпали в пищу яд. А на прошлой неделе зоопарк лишился гималайского медведя Харитона — этот топтыгин ушел из жизни от старости.