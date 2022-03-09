Челябинец лишился наследства из-за расценок на услуги нотариуса

Удасться ли ему вернуть имущество своей семьи, разбираемся вместе с экспертами

Год назад житель Челябинска Вячеслав потерял маму. Женщина умерла от ковида, оставив сыну двухкомнатную квартиру и последнюю пенсию. Других наследников у челябинки не было, и спустя полгода мужчина стал полноправным владельцем наследства. А чуть позже открылось, что пенсионерка была владелицей нескольких акций одного из заводов. Однако это наследство нельзя получить, так как стоимость его оформления выше, чем стоимость самих акций. Удастся ли Вячеславу отстоять свое право на акции, ИА «Первое областное» выясняло с экспертами.

«ДЕНЬГИ МОИ, А ЗАБРАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ»

«Моя мама всю жизнь проработала на заводе — на ЧТПЗ. Когда после распада Союза началась приватизация, всем работникам предприятия перепало по несколько акций. Дивиденды по ним никогда не платили, поэтому мы и думать про них забыли. И когда встал вопрос о наследстве, про акции я даже не вспомнил», — говорит Вячеслав.

В прошлом году у завода поменялся владелец. И практически сразу Совет директоров решил выкупить акции у населения. Компенсацию положили на депозит в нотариальной конторе. И нотариус была обязана раздать деньги бывшим акционерам. Матери Вячеслава полагалось 5092 рубля.

В декабре на имя женщины пришло письмо с просьбой забрать эти деньги. Вячеслав надеялся получить их, предъявив документы о праве на унаследованную квартиру. Но нотариус заявила, что на акции нужно оформить еще один документ, и это стоит 5300 рублей.

«Ситуация идиотская и обидная. Эти деньги мои, других наследников нет. Но получить их я не смогу, так как на документы нужно потратить больше, чем стоят акции», — возмущается горожанин.

ЧЕМ ДЕШЕВЛЕ ИМУЩЕСТВО, ТЕМ БОЛЬШЕ РИСК

К сожалению, так бывает: малозначительное наследство не всегда доходит до рук наследников.

«Наследственное дело заводится один раз. Но на разные виды наследства выдаются разные виды свидетельства. Даже если об акциях было бы известно сразу, за каждое из свидетельств: на акции, на квартиру, — нотариус взял бы отдельную плату. Хотя сумма 5300 меня смущает. Обычно свидетельство стоит около тысячи рублей и еще берется небольшой процент, который для близких родственников составляет около 0,3% от стоимости наследной массы», — говорит челябинский юрист Александр Щербинин.

Нотариальные тарифы, в том числе за выдачу свидетельства о праве на наследство, можно найти на сайте Челябинской областной нотариальной палаты 74.notariat.ru.

НОТАРИУС, НО НЕ СЫЩИК

По словам Александра Щербинина, в его практике были случаи, когда наследники просто «дарили» банкам небольшие вклады, сумма которых была ниже, чем стоимость нотариальных свидетельств. И с этим нужно смириться.

Но потерять можно и большое наследство, если родственники не знали о какой собственности и активах близкого человека.

«Нотариус не сыщик и не обязан разыскивать чье-то наследство. Но если родственники точно знают, что умерший имел счет в банке, машину, квартиру, а документы на все это не сохранились, нотариус по их просьбе пошлет запрос в банк, ГИБДД, в Росреестр. Сам наследник не может начать такой розыск — ему никто не ответит, даже даже на близкого человека», — замечает Щербинин.

То же самое ИА «Первое областное» сказали и в Челябинской областной нотариальной палате. «По просьбе наследников нотариус может оказать содействие в розыске имущества. Например, подготовить запросы в пенсионный фонд, в банк, в Росреестр. Если наследники не сообщают нотариусу о каком-то имуществе, то закон не предусматривает его розыск», — говорят в Нотариальной палате.

Так что старайтесь еще при жизни сохранять доверительные отношения с близкими, чтобы семья не лишилась имущества.