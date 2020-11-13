Челябинец лишился автомобиля из-за отказа платить алименты

«Ладу Гранта» у мужчины забрали судебные приставы.

Житель Челябинска остался без автомобиля из-за долга по алиментам. Мужчину также ждут 40 часов исправительных работ. Челябинец не платил долг почти в 300 000 рублей.



Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФССП региона, лишившийся машины мужчина в течение года не только не обеспечивал ребёнка финансово, но и не участвовал в его воспитании. Также должник не реагировал на письма приставов. В итоге об их визитах ему сообщили соседи. К этому времени сотрудники ФССП уже знали о наличии машины у должника.

«На автомобиле он и приехал, чтобы „порешать“ вопросы. На бортах машины нанесен логотип известного перевозчика, из дальнейшего разговора стало ясно, что транспортное средство должник сдает в аренду. Пытаясь спасти автомобиль от ареста, мужчина сначала ругался, потом предлагал помощь приставам в доставке их на работу и на различные исполнительные действия, но ответ был один — полное погашение алиментов»,— сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Размер долга челябинца составил 277 000 рублей. Приставы арестовали автомобиль и составили протокол по статье 5.37.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Затем суд назначил мужчине 40 часов исправительных работ.

Теперь у челябинца есть десять дней на погашение долга, после которых машину ждёт независимая оценка и передача на реализацию. В ФССП добавили, что отказ добровольно исполнить наказание будет основанием для возбуждения нового исполнительного производства по обязательным работам. Его ход будут контролировать судебные приставы.