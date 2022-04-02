«Я очень рад, что побывал у вас. Жалко, что не дома», — обратился парень к Полине Гагариной.
Напомним, Лев Пашин — сын депутата Заксобрания Челябинской области Виталия Пашина. Юноша поет с детства, но заниматься вокалом серьезно начал чуть более года назад.
Напомним, челябинцы не впервые становятся участниками известного шоу. Так, в октябре 2021 года в команду Александра Градского пробилась Юлия Курганова, в сентябре в проекте «Голос 60+» к Валерию Леонтьеву попал Александр Вронский, а в начале 2021 года в восьмом сезоне «Голос. Дети» успешно участвовала 14-летняя Арина Миленко.