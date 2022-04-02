Челябинец Лев Пашин выбыл из шоу «Голос.Дети»

Наставник Полина Гагарина предпочла юноше другую участницу

12-летний вокалист из Челябинской области Лев Пашин выбыл из шоу «Голос. Дети». На этапе «Поединков» его наставница Полина Гагарина отдала предпочтение другой участнице. Лев отнесся к этому выбору с пониманием и, прощаясь, даже нашел повод для шутки.

«Я очень рад, что побывал у вас. Жалко, что не дома»,

— обратился парень к Полине Гагариной.