Челябинец хочет 5 миллионов за сторублевку с автографами хоккеистов «Трактора»

Продавец считает, что такую ценность купюре придают подписи Вячеслава Основина и Сергея Калинина

На ресурсе объявлений о купле-продаже «Авито» размещен лот от жителя Челябинска. Купюру достоинством в 100 рублей продавец оценивает в пять миллионов из-за автографов игроков ХК «Трактор» Вячеслава Основина и Сергея Калинина.



За автографы других знаменитостей, размещенные для продажи жителями Челябинской области, как правило, продавцы не просят больше двух-трех тысяч рублей. Исключений немного: подпись Евгения Малкина оценивается в 35—40 тысяч, футболка с автографом Владимира Жириновского — в 21,3 тысячи, сувенирный теннисный мяч с подписями Надаля и Тсонги — в 150 тысяч рублей. Миллионных расценок в челябинском сегменте обнаружить больше не удалось.





Игрок Сергей Калинин — олимпийский чемпион (2018 год) и победитель Кубка Гагарина (2019 год), его контракт с «Трактором» остается в силе до конца сезона 2023/24 года. Вячеслав Основин недавно покинул команду.