Челябинец и его отец вместе защищают Родину на полях спецоперации

Мама тоже хотела уйти на фронт вслед за своими мужчинами

Медиахолдинг «Первый областной» подготовил второй выпуск проекта «СВОи Герои», где участники спецоперации рассказывают истории о непростой службе на фронте. Ведущий программы — депутат Госдумы Олег Голиков, который сам полгода отслужил в зоне СВО и заслужил два ордена Мужества. Гостем передачи стал сержант Сергей Кабулов, принимавший участие в специальной военной операции с самого ее начала. Его отца призвали в первый день мобилизации, и он до сих пор достойно исполняет свой долг. Сергей был награжден медалью «За отвагу», а теперь хочет вернуться к сослуживцам.

«Начинал с Семеновки, проходили через множество населенных пунктов. Задачи стояли разные, и они менялись: где-то противник прятался, где-то отступал, где-то давал отпор. Чаще всего он пользовался именно тыловой „обманкой“, когда тылы доставляли к нам боеприпасы, то есть пытались перебить пути снабжения», — рассказывает Сергей Кабулов.





Наш земляк получил награду за события, произошедшие в марте прошлого года. Тогда Сергей двигался в составе колонны бронированной техники по трассе Чернигов — Киев. Он был в середине колонны, когда обнаружил и уничтожил две группы вражеской пехоты и пикап, на котором был установлен миномет. В мае того же года попал под массированный артиллерийский обстрел противника при форсировании реки Северский Донец, когда эвакуировал раненых. Был контужен.

Отец Сергея сам является профессиональным военным, поэтому воспитал своего сына в лучших армейских традициях. Подполковник уже 11 лет находится на пенсии, но был призван по мобилизации в первый же день с момента ее объявления. Теперь он командует противовоздушной обороной в одном из полков. Его жена и мама нашего героя Наталья говорит, что Сергей пошел по стопам папы.





«Я очень горжусь своим сыном, как и вся наша семья. В выборе его профессии никогда не было вопросов и сомнений, потому что он вырос в гарнизонах и отдаленных городках, так как папа у нас военнослужащий. Он понимал, что любовь к Родине — это самое основная черта, которая может быть в мужчине», — рассказывает Наталья Кабулова.

Кстати, она тоже пыталась попасть в зону спецоперации, но не подошла по возрасту. О том, как обстоят дела на СВО, о популярных мифах о службе на фронте, которые пытаются распространить на гражданке, а также о нелегком обучении Сергей подробно расскажет в эфире телеканала ОТВ уже в эту субботу, 12 августа, в 22:15. Зрителям, подписавшимся на телеграм-канал «Смотри ОТВ», будет доступна онлайн-трансляция.

«Бояться ничего не стоит. Сейчас сложный период, и только когда мы объединимся, нам не будет страшна никакая помеха. Сам собираюсь вернуться к своим ребятам», — подытожил боец.