Медиахолдинг «Первый областной» подготовил второй выпуск проекта «СВОи Герои», где участники спецоперации рассказывают истории о непростой службе на фронте. Ведущий программы — депутат Госдумы Олег Голиков, который сам полгода отслужил в зоне СВО и заслужил два ордена Мужества. Гостем передачи стал сержант Сергей Кабулов, принимавший участие в специальной военной операции с самого ее начала. Его отца призвали в первый день мобилизации, и он до сих пор достойно исполняет свой долг. Сергей был награжден медалью «За отвагу», а теперь хочет вернуться к сослуживцам.
«Начинал с Семеновки, проходили через множество населенных пунктов. Задачи стояли разные, и они менялись: где-то противник прятался, где-то отступал, где-то давал отпор. Чаще всего он пользовался именно тыловой „обманкой“, когда тылы доставляли к нам боеприпасы, то есть пытались перебить пути снабжения», — рассказывает Сергей Кабулов.
Наш земляк получил награду за события, произошедшие в марте прошлого года. Тогда Сергей двигался в составе колонны бронированной техники по трассе Чернигов — Киев. Он был в середине колонны, когда обнаружил и уничтожил две группы вражеской пехоты и пикап, на котором был установлен миномет. В мае того же года попал под массированный артиллерийский обстрел противника при форсировании реки Северский Донец, когда эвакуировал раненых. Был контужен.
Отец Сергея сам является профессиональным военным, поэтому воспитал своего сына в лучших армейских традициях. Подполковник уже 11 лет находится на пенсии, но был призван по мобилизации в первый же день с момента ее объявления. Теперь он командует противовоздушной обороной в одном из полков. Его жена и мама нашего героя Наталья говорит, что Сергей пошел по стопам папы.
«Я очень горжусь своим сыном, как и вся наша семья. В выборе его профессии никогда не было вопросов и сомнений, потому что он вырос в гарнизонах и отдаленных городках, так как папа у нас военнослужащий. Он понимал, что любовь к Родине — это самое основная черта, которая может быть в мужчине», — рассказывает Наталья Кабулова.
Кстати, она тоже пыталась попасть в зону спецоперации, но не подошла по возрасту. О том, как обстоят дела на СВО, о популярных мифах о службе на фронте, которые пытаются распространить на гражданке, а также о нелегком обучении Сергей подробно расскажет в эфире телеканала ОТВ уже в эту субботу, 12 августа, в 22:15. Зрителям, подписавшимся на телеграм-канал «Смотри ОТВ», будет доступна онлайн-трансляция.
«Бояться ничего не стоит. Сейчас сложный период, и только когда мы объединимся, нам не будет страшна никакая помеха. Сам собираюсь вернуться к своим ребятам», — подытожил боец.