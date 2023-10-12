Челябинец два года работал нефтяником в Сибири с поддельным дипломом

Мужчина стал фигурантом уголовного дела

Челябинец устроился нефтяником по поддельному диплому в Красноярске и был разоблачен. Оказалось, что это уже второй диплом о получении образования, купленный 41-летним южноуральцем. Теперь он стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД России. Дело возбудили в Красноярском крае.

«В полицию города Дудинки Красноярского края обратился представитель нефтедобывающей буровой компании. Он сообщил, что в ходе сплошной проверки сотрудников предприятия на подлинность документов об образовании был выявлен факт предоставления двух поддельных дипломов у одного из работников организации», — сообщили подробности в федеральном ведомстве.

Подложные документы в компанию в 2021 году представил 41-летний челябинец. Первый поддельный диплом он купил еще 19 лет назад после отчисления из вуза в Шадринске. Сделка обошлась ему в пять тысяч рублей, в «корочке» указана специальность учителя информатики. Через пять лет челябинец повторил схему и приобрел еще один поддельный диплом за 20 тысяч рублей. Документ о среднем образовании был якобы выдан одним из учебных заведений Ижевска по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Санкции по этой статье могут достичь 6 месяцев ареста. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.