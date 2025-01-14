ЧелябГЭТ открыл диспетчерскую станцию на улице Чистопольской в Челябинске

Для водителей и кондукторов там сделали столовую и создали комнату отдыха

В Челябинске водители и кондукторы смогут отдохнуть между рейсами в обновленной диспетчерской станции на Чистопольской. Как сообщили в телеграм-канале «ЧелябГЭТ», ее «удалось вернуть» предприятию в свои владения.

Для водителей и кондукторов оборудовали комнату отдыха, приема пищи. В здании также появились кабинеты диспетчера и начальника маршрутов.

«В прошлые годы открывали обновленную автобусную конечную на Мамина, в этом — трамвайную на Чистопольской. Здание не построено с нуля, а восстановлено из когда-то заброшенного помещения», — говорится в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров, который участвовал в открытии здания, в беседе с ИА «Первое областное» не смог рассказать, кому ранее принадлежало здание. Он посоветовал обратиться к директору ГЭТа. Однако на предприятии на телефонные звонки нам никто не ответил.