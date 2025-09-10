«Человек-глыба» и… «папа»: в Троицке открыли мемориальную доску легендарному начальнику милиции

Владимира Панова не просто помнят в городе, но и до сих пор сверяют по его мерке свои поступки и жизнь

«Уже больше полугода прошло, а до сих пор то и дело руки тянутся позвонить, посоветоваться, мол, Владимир Федорович, как лучше-то сделать?..» Сослуживцы, еще по милиции, а потом и по общественному совету при полиции Троицка, признаются: с уходом Владимира Панова — будто осиротели. Да, ему было почти 92, да, жизнь неумолима, но — нет, таких людей заменить невозможно. Чтобы полковник всегда был рядом, троицкие полицейские установили на здание отдела мемориальную доску. Но там — только даты и факты. Но в сердцах всех, кто его знал, — тепло, внимание и забота. О том, «каким он парнем был», корреспонденту ИА «Первое областное» после церемонии взахлеб рассказали бывшие подчиненные легендарного начальника милиции.

«Владимир Федорович умер в понедельник, за три часа до нашей с ним назначенной встречи, — мы же накануне, в пятницу, с ним договорились на после обеда, планировали еще одну книгу его обсудить. Я все его уговаривал последние пять лет автобиографию написать — не написали…» — говорит руководитель общественного совета при межмуниципальном отделе полиции Троицка Дмитрий Давыдов.

Но обещает — напишут обязательно:

«Все архивы у меня сейчас лежат. Мы это сделаем. Коллектив у меня сейчас в общественном совете. Сильные, молодые ребята. Подполковники. Сделаем. И другие задачи, которые он нам поставил, выполним. Хотя планку он нам, конечно, задрал — удержать бы!»

И речь не только о книге. В числе поставленных задач и патриотическое воспитание молодежи, и ветеранская работа на благо города, и сохранение и приумножение экспозиции музея МВД, детища Владимира Панова, и — первостепенная — помощь в организации и доставке гуманитарной помощи сотрудникам, находящимся на СВО.

Пришли на открытие мемориальной доски своему бывшему начальнику и — теперь уже навечно другу — его сослуживцы.

«Я с Владимиром Федоровичем недолго, всего около трех лет, отработал, когда из ГАИ перешел в угрозыск. Что сказать, там такой был масштаб личности, он объединял вокруг себя, у него авторитет был абсолютный — причем на любом уровне: от уборщицы до генерала», — говорит Сергей Бахтияров.

«Выдержка меня всегда поражала его: всегда ровен в общении, всегда объективен, всегда позитивен, никогда не видела разъяренным, невыдержанным или чтобы какие-то такие чувства проявлялись отрицательные в общении с подчиненными. Он, когда даже журил, никогда голоса не повышал. Мимика только — и ты понимал, что виноват так, хоть сквозь землю», — вспоминает Наталья Крепышева, в прошлом старший следователь милиции.

Но за пределы отдела, вспоминают коллеги, никогда ничего не выходило: Владимир Федорович и сам сор из избы не выносил, и другим не позволял.

Весь личный состав полковника просто обожал. Коллеги называли Владимира Федоровича папой — за глаза, конечно. И тут маленькая ремарка: не «шефом», не «боссом», не «отцом», не «батей» — а тепло, почти по-домашнему — папой. Чувствуется же разница, верно?

«Меж собой здесь разговаривали — „папа приехал“, „папа пришел“. Или дежурный звонит в отдел: папа к вам идет — соберитесь, мол, все в порядок приведите. „Папой“ его, конечно, мы называли за глаза, но это говорит о многом: он был заботливым, помнил обо всех и не было для него „мелких“ дел или людей. И никому не позволял обидеть своего сотрудника», — вспоминает Дмитрий Давыдов.

«А когда он даже вышел на пенсию — часто приходил в отдел или даже вызывал сотрудников в администрацию, где работал. И приходили — а куда деваться. Авторитет был у него непререкаемый. И выправка — до последнего дня. Вот простой пример: Владимир Федорович был уже на пенсии, работал в администрации, и вот идем мы с ним — я в форме, он в гражданском, заходим в управление — постовой встает, его пропускает, а меня в форме — останавливает», — вспоминает Сергей Бахтияров.

«Или вот в конце 80-х, в 90-е — формы не хватало никогда. А кому первым выдавали форму в Челябинской области? Троицку! И только уже во вторую очередь — Челябинску», — присоединяется Ирина Щеглова, в прошлом сотрудница отдела ПДН, а сейчас хранительница музея МВД.

«Если говорить о нем, можно сказать, что это начальник — с большой буквы»; «Нам очень повезло, что мы работали вместе с ним»; «Таких начальников и не было потом, после него, боюсь, что не будет…» — троичане единодушны в своих оценках.

И продолжают гордиться, что в их городе жил и работал Владимир Федорович Панов — глыба, легенда и Человек.