Челноки, строители, студенты: историк из Челябинска обозначил три волны миграции китайцев в Россию

Андрей Авдашкин проанализировал опыт переселения за последние 30 лет

Кандидат исторических наук из ЮУрГУ Андрей Авдашкин изучил миграцию китайцев в Россию за последние 30 лет и обозначил три волны переселения, сообщает пресс-служба вуза.

Первой группой китайских мигрантов, с которыми столкнулось российское общество в конце 90-х — начале 2000-х годов, были челноки и торговцы.

Во второй половине 2000-х годов, когда китайцев вытеснили с рынков, они переориентировались на строительный и аграрный бизнес.

«В силу культурной дистанции и языкового барьера прибывшие из КНР предпочитали не индивидуальный труд, а работу бригадами. Это неизбежно влекло за собой проявление элементов геттоизации. Однако большинство работников были временными мигрантами, не заинтересованными в длительном пребывании или постоянном проживании на территории России», — замечают в пресс-службе.

К началу пандемии COVID-19 преобладающими стали туристическая и образовательная миграция.

«Официально российское образование в Китае пользуется большим уважением, но на практике востребованы лишь некоторые специальности. Это медицина, русский язык, живопись, авиация и космонавтика, нефтяная промышленность и музыка. Высокая конкуренция за места в китайских вузах и невысокая по сравнению со странами Европы или США стоимость обучения и проживания в России делают нашу страну привлекательной для молодых людей из бедных северо-западных и северных провинций Китая, имеющих право на получение государственной ссуды», — добавляют в вузе.

В самом ЮУрГУ сегодня учатся больше 400 студентов из КНР.