ЧелГУ получит более 10 млн рублей на реализацию молодежных проектов

Челябинский вуз стал победителем всероссийского конкурса Росмолодежи

ЧелГУ стал одним из победителей всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи и получит 10 млн. 797 тыс. рублей на реализацию своих идей. Это самый большой грант, который удалось заработать челябинским вузам, сообщает пресс-служба учебного заведения.

На эти деньги ЧелГУ воплотит в жизнь пять проектов.Вуз проведет всероссийский конкурс на лучшее профбюро «Ты — лидер» с награждением финалистов в Москве.Создаст уральскую молодежную лабораторию фольклора «Фольк 2.0», на площадке которой можно будет обмениваться опытом, проходить обучение и участвовать в творческих мероприятиях. Итогом проекта станет создание образовательно-творческой фольклорной группы в «ВКонтакте», с трансляцией лекций, мастер-классов и успешных практик.

На деньги гранта команда популярного лектория вуза «Зеленый понедельник» начнет издавать собственный интернет-журнал.Также в вузе создадут студенческое креативное пространство «СКреП».

И проведут выездной интенсив для студентов «Вместе сильнее», который посвящен популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей.