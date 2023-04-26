На эти деньги ЧелГУ воплотит в жизнь пять проектов.
Вуз проведет всероссийский конкурс на лучшее профбюро «Ты — лидер» с награждением финалистов в Москве.
Создаст уральскую молодежную лабораторию фольклора «Фольк 2.0», на площадке которой можно будет обмениваться опытом, проходить обучение и участвовать в творческих мероприятиях. Итогом проекта станет создание образовательно-творческой фольклорной группы в «ВКонтакте», с трансляцией лекций, мастер-классов и успешных практик.
На деньги гранта команда популярного лектория вуза «Зеленый понедельник» начнет издавать собственный интернет-журнал.
Также в вузе создадут студенческое креативное пространство «СКреП».
И проведут выездной интенсив для студентов «Вместе сильнее», который посвящен популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей.