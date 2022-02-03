ЧелГУ проведет день открытых дверей для абитуриентов в онлайн‑режиме

Школьники смогут пообщаться с преподавателями факультетов, не выходя из дома

В воскресенье, 6 февраля, в ЧелГУ состоится день открытых дверей. Из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки встречи проведут в онлайн-режиме на платформах Zoom и YouTube. Для абитуриентов уже подготовили видеоэкскурсию по университету и презентацию направлений, а в воскресенье представители факультетов смогут ответить на вопросы школьников и рассказать подробнее об учебе.



«Представители факультетов и институтов расскажут абитуриентам, их родителям и наставникам о правилах поступления в вуз, университетских традициях, перспективах трудоустройства», — сообщили в пресс-службе вуза.

Чтобы попасть на день открытых дверей в вуз, необходимо выбрать интересующие для знакомства факультеты и заполнить форму регистрации.