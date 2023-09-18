ЧелГУ поможет челябинцам с инвалидностью и ОВЗ поступить в вуз

Для людей с ограниченными возможностями здоровья проведут профориентационную онлайн‑встречу

ЧелГУ приглашает старшеклассников, а также студентов колледжей и техникумов с инвалидностью и ОВЗ на онлайн-встречу, которая поможет им поступить в высшее учебное заведение, сообщает пресс-служба вуза.

Специалисты ресурсного центра ЧелГУ расскажут об особенностях выбора профессии с учетом нарушения здоровья, о существующих правах и льготах при поступлении в вузы и условиях сдачи экзаменов. На встречу также придут представители других вузов области. Они представят свои программы, где могут учиться люди с инвалидностью и ОВЗ.

Также на встрече можно будет бесплатно в режиме онлайн пройти экспресс-диагностику профессиональных интересов и склонностей и получить приглашение на индивидуальное профориентационное тестирование.

Встреча пройдет 28 сентября, в 18:00. Необходима предварительная регистрация, и пройти ее нужно до 25 сентября.

Также организаторы просят участников будущей встречи пройти анкетирование, оно поможет оценить готовность к выбору профессии.

