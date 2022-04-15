ЧелГУ подключится к программе студенческого туризма

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Челябинский государственный университет подкючится к федеральной программе молодежного и студенческого туризма, которая стартует 1 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«ЧелГУ готов принять до 50 студентов со всей России. Мы подготовим для них комфортабельные номера в общежитиях вуза по цене, не превышающей стоимость проживания для наших студентов»,

— говорит советник при ректорате Дмитрий Батаев.

Вместе с турклубом вуза гости Челябинска смогут посетить национальный парк «Зюраткуль», природный парк «Оленьи Ручьи» и сплавиться по рекам Белая, Серга и Усьва.

Напомним, путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма будут молодые люди до 35 лет. Все они получат возможность останавливаться в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам. В федеральной программе принимают участие 155 образовательных учреждений из 98 городов России. Забронировать место в общежитии и выбрать подходящее тематическое направление можно будет на сайте студтуризм.рф.