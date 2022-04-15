«ЧелГУ готов принять до 50 студентов со всей России. Мы подготовим для них комфортабельные номера в общежитиях вуза по цене, не превышающей стоимость проживания для наших студентов», — говорит советник при ректорате Дмитрий Батаев.
Вместе с турклубом вуза гости Челябинска смогут посетить национальный парк «Зюраткуль», природный парк «Оленьи Ручьи» и сплавиться по рекам Белая, Серга и Усьва.
Напомним, путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма будут молодые люди до 35 лет. Все они получат возможность останавливаться в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам. В федеральной программе принимают участие 155 образовательных учреждений из 98 городов России. Забронировать место в общежитии и выбрать подходящее тематическое направление можно будет на сайте студтуризм.рф.
Помимо ЧелГУ к молодежной программе подключится ЮУрГУ.