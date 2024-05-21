ЧелГУ открывает еще одну лабораторию в межвузовском кампусе

Партнером вуза станет компания «Автотепло»

Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев и генеральный директор торгового дома «Автотепло» Мхитар Сулян подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня, сообщает во вторник, 21 мая, пресс-служба вуза. Новый индустриальный партнер ЧелГУ готов открыть в кампусе лабораторию электронной микроскопии.

«В этой лаборатории мы будем исследовать морфологию и химический состав поверхности известных и новых материалов. Также планируем проведение совместных НИОКР в области металлических и неметаллических, а также оксидных материалов, с которыми почти 20 лет работают коллеги из компании „Автотепло“», — заявил ректор вуза Сергей Таскаев.

Компания «Автотепло» изобретает и производит огнестойкий утеплитель для двигателя, а также другие полезные товары для автовладельцев.

Межуниверситетский кампус мирового уровня строится в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Ранее в Челябинске открыли первую лабораторию межвузовского кампуса, в ней будут придумывать и выпускать компоненты для систем умного дома.

