ЧелГУ открывает бесплатный языковой лагерь для старшеклассников

Школьников ждут уроки английского, немецкого, испанского и китайского языков

В понедельник, 5 июля, начинает работу языковой лагерь FLIP Camp факультета лингвистики и перевода Челябинского государственного университета. Вуз приглашает учеников с 8-го по 11-й класс бесплатно позаниматься английским, немецким, испанским и китайскими языками, сообщает пресс-служба ЧелГУ.

«Неделю ведущие преподаватели факультета, в том числе носители языка, практикующие переводчики и специалисты в межкультурной коммуникации будут вести уроки для юных лингвистов, а также мастер-классы по переводу и квизы на иностранных языках», — замечают в вузе.

Школьники смогут повысить уровень знания языка, расширят свой словарный запас, познакомятся с культурами разных стран и научатся преодолевать языковой барьер.

Лагерь будет работать как в очном, так и в дистанционном формате. Полную программу занятий и ссылки на подключение разошлют тем, кто зарегистрируется по телефону +7 (904) 305-32-48.