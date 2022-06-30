Занятия проводят преподаватели факультета. Лекторы проведут для участников лагеря два урока на английском языке и по одному — на испанском и китайском. По окончании обучения школьников ждут памятные призы с символикой факультета.
«Школьники будут учиться в аудиториях факультета лингвистики и перевода, смогут пообщаться со студентами-активистами и посетить столовую и ботанический сад ЧелГУ», — говорит заместитель декана по воспитательной работе Екатерина Нешкова.
Записаться в лагерь можно до 4 июля по телефону 8-904-97-87-849.