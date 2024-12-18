ЧелГУ и производственная компания «ЧТЗ» займутся подготовкой кадров и исследованиями

Соглашение заключили на заседании Союза машиностроителей региона

Челябинский государственный университет и производственная компания «ЧТЗ» создадут научно-производственное объединение для подготовки и развития кадрового резерва.

Кроме того, предполагаются совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по реверсному инжинирингу, применению новых материалов и технологий, математическому моделированию.

Соглашение о сотрудничестве подписали на заседании Союза машиностроителей региона в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Подписи в документе поставили генеральный директор ПК «ЧТЗ» Андрей Водопьянов и ректор вуза Сергей Таскаев.