«Челгид» раскроет семейные тайны творческих династий Южного Урала

Актеры, художники, танцовщики, музыканты поделятся рецептом успеха и личного счастья

Челябинский агрегатор городских развлечений «Челгид» расскажет своим читателям десять историй о семейной жизни знаменитых творческих пар. Известные актеры, художники, танцовщики и музыканты из Челябинской области откровенно поведают о непростом пути к успеху и нежных чувствах к своим партнерам. Первые публикации, объединенные в проект «Культура — дело семейное», уже доступны на сайте.

«В семьях наших героев из поколения в поколение передаются любовь к творчеству и семейные традиции. Мы хотим, чтобы наши истории заставили челябинцев задуматься о собственном отношении к семье и научили их поддерживать и беречь друг друга», — говорит главный редактор сайта «Челгид» Матвей Кондрашов.

Первая публикация большого проекта посвящена супругам Черноголовым. Илья и Анастасия вместе 25 лет, причем не только дома, но и на работе — в оркестре «Малахит». Пару связывает любовь к народной музыке, гастролям и выступлениям, а еще — двое детей.

Как, работая в одном коллективе, разделять творчество и быт, супруги рассказали журналистам «Челгида».





Вторая история посвящена артистам балета, чей танец на двоих длится уже больше 20 лет. Екатерина Хомкина-Сафронова и ее супруг Алексей Сафронов исполняют ведущие партии в спектаклях Челябинского театра оперы и балета. Но к успеху влюбленные пришли трудным путем. Им пришлось эмигрировать из Казахстана и с нуля начать жизнь в чужом городе, без бабушек воспитывать дочь. Журналистам «Челгида» Сафроновы рассказали, как стать звездами и при этом сохранить семью.





Проект «Культура — дело семейное» обновляется на сайте «Челгида» в начале каждой недели.

Следующими героями станут две знаменитые в регионе династии. Журналисты расскажут историю главного режиссера челябинского театра кукол Александра Борока и его дочери Василисы, которая работает в театре актрисой, а также узнают о секретах выдающегося музыкального союза Александра Смирнова и Татьяны Галкиной.