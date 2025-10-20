Челябинцы тратят на помощь родителям почти 12 тысяч рублей в месяц

Каждый второй горожанин считает финансовую поддержку старшего поколения обязанностью детей

Жители Челябинской области в среднем каждый месяц тратят 11 700 рублей на финансовую помощь своим родителям. Эта сумма постепенно растет: годом ранее она составляла 10 500 рублей, а в 2023-м — 10 700. Данными с ИА «Первое областное» поделился сервис SuperJob.

Половина опрошенных южноуральцев убеждена, что взрослые дети обязаны поддерживать родителей материально в любом случае, независимо от обстоятельств. Этот тренд особенно ярко проявляется среди мужчин старше 45 лет, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц. Они, кстати, помогают родителям несколько чаще, чем женщины (53% против 49%). Челябинки чаще склоняются к тому, что нужно помогать только в трудной жизненной ситуации.

В реальной практике финансовая поддержка родителей распространена широко: 22% россиян помогают им постоянно, 36% — время от времени, по необходимости, 8% — изредка. Лишь 12% респондентов не помогают родителям и не получают помощи от них, а 16% признались, что родители помогают им.