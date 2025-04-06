Чего нельзя делать в Благовещение: изучаем народные приметы

Определяли в праздничный день и погоду на Пасху

7 апреля православные христиане отметят один из важнейших, или двунадесятых праздников — Благовещение пресвятой Богородицы. В этот день Дева Мария получила благую весть о том, что она станет матерью Спасителя. Каковы история и смысл праздника и почему для наших предков это была особая дата — читайте в материале ИА «Первое областное».

История и смысл Благовещения

Согласно Евангелию, Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть о том, что от нее родится сын божий, который воплотится ради спасения человечества от грехов. Мария, которая была только обручена с Иосифом, удивилась, как такое возможно. Архангел объяснил девушке, что на нее сойдет святой дух, и она забеременеет. Мария со смирением приняла эту новость, показав всем верующим пример покорности богу.

Благая весть архангела Гавриила стала первым шагом к воплощению божественного замысла по спасению человечества от грехов.

Праздник Благовещения был установлен в VI веке. Отмечать его решили 7 апреля — за 9 месяцев до Рождества Христова. В этот день в храмах проходят праздничные службы, священники облачаются в праздничные голубые одежды. В честь праздника верующим, которые соблюдают Великий пост, разрешено употребить в пищу немного рыбы и вина.

Народные приметы, поверья, запреты

«Птица гнезда на вьет, девка косы не плетет», — говорили в старину про Благовещение. Связана эта поговорка с одним из главных запретов — работать. Историки отмечают, что с наступлением весны наши предки работали в полях с раннего утра и до позднего вечера, не покладая рук. Поэтому в значимые церковные праздники устанавливался запрет на работу, чтобы люди могли посвятить время богу. Благовещение — не исключение. В этот день не следует выполнять тяжелую хозяйственную работу, возиться в огороде, шить, вязать, готовить еду, мыть посуду и стирать. И даже плетение кос было под запретом. Завершить все основные дела на Руси старались к этому празднику.

В наши дни у верующих появилось больше свободного времени, которое они могут посвятить богу. И, конечно, от основной работы в Благовещение они не освобождаются, тем более что в этом году праздник выпадает на понедельник. Однако лучше все важные дела успеть сделать в выходные дни — до праздника.

Как и в любой другой день, в Благовещение нельзя ссориться, ругаться, обижаться. Не следует давать в долг, иначе на протяжении всего года будут финансовые трудности. Ходить в гости можно только к родственникам, к малознакомым людям лучше не приходить и к себе их не пускать.

Много примет было связано с погодой. Считалось, на Пасху погода будет такой же, как в этот день. Но если на Благовещение было аномально жарко, то на Пасху, наоборот, будет прохладно. Судя по прогнозу, в этом году в Челябинской области главный православный праздник выдастся холодным, ведь в Благовещение синоптики прогнозируют аномальные +22 градуса.

Среди прочих примет: пошел снег — к неурожайному году, дождь — к хорошим уловам рыбы. Туманный и ветреный день сулил урожайный год.

А еще погоду определяли по птицам. Если возвращались перелетные птицы, значит, наступает период тепла. Журавли летят высоко — к плохой погоде.

Кстати, птицы — важный атрибут праздника. Существует традиция выпускать в небо белых голубей после богослужения. Они символизируют святой дух, благую весть архангела Гавриила, а также освобождение от грехов.