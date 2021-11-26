Чего нельзя делать с бытовой химией

Как правильно пользоваться средствами для уборки дома

В первую очередь следует ознакомиться с информацией на упаковке: составом, условиями хранения, мерами предосторожности во время использования. Летучие соединения, альдегиды и фенолы в средствах не приветствуются. Однако и при относительно безопасном содержимом нужно защищать глаза, органы дыхания и руки от контакта с бытовой химией.

Также важно тщательно промывать проточной водой все, что было обработано чистящими гелями и порошками, особенно детские игрушки и прочие предметы, которые малыши могут взять в рот. Хранение бытовой химии должно осуществляться в месте, недоступном для детей и домашних животных.

Отдельно нужно сказать о запрете на смешивание одного средства с другим.

«Взаимодействие определенных веществ может привести к непредсказуемым химическим реакциям. Например, при соединении щелочи для очистки труб с кислотой, результат может быть таким бурным, что брызги, попав в глаза, лишат человека зрения», — предупреждают специалисты Роспотребнадзора.

Кроме этого, осторожность требуется для спиртосодержащих композиций, недопустимо их применение поблизости с открытым огнем, включенными электроприборами и нагретыми объектами.