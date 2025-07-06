Чего нельзя делать на Ивана Купала: запреты и поверья

Праздник пронизан мистикой и имеет языческие корни

Традиционно в ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купалы. Отмечается шумно и весело, с кострами, венками и купаниями. Откуда пошли эти традиции и чего лучше не делать, чтобы на навлечь беду — в материале ИА «Первое областное».

История праздника Иваны Купала

Доподлинно неизвестно, откуда праздник берет свои корни и когда именно он возник. Одни связывают его с древним богом солнца, другие — с летним солцестоянием. А кто-то считает, что он тесно связан с праздником рождества Иоанна Крестителя — отсюда и русская версия его имени Иван и слово «Купала», связанное с тем, что Иоанн крестил Христа и других верующих в воде.

Одно наши предки знали точно: праздник связан с каким-то важным переходным периодом, когда тьма встречается со светом. И именно в эту ночь, считали они, просыпается вся нечисть. Для того, чтобы отогнать ее, наши предки жгли костры, громко пели песни и устраивали хороводы.

Ритуалы на Ивана Купала

Одним из главных ритуалов были прыжки через костер. Наши предки считали, что в эту ночь огонь обладает очищающей силой, и жгли как можно больше костров. А еще на Руси верили, что если пара прыгнет через костер, держась за руки, то их совместная жизнь будет долгой и счастливой.





Девушки обязательно плели венки на Ивана Купалу. По преданиям, в эту ночь травы обладают особой силой и могут помочь человеку. Венки надевали на голову, на рога животных, украшали ими дома. Девушки пускали их по реке: существовало поверье, что суженый придет именно с той стороны, в какую венок поплывет.

На Ивана Купала особое внимание уделяли воде. Существовал такой ритуал: наши предки обливали грязной водой всех, кто встретится им на пути, чтобы те бежали купаться. Считалось, чем чаще человек будет купаться, тем чище будет его душа. Но и водоемы пользовались большой популярностью.





Обязательно наши предки отправлялись на поиски папоротника. По одной из легенд, ровно в полночь буквально на миг из большой почки появляется огненно-красный цветок. Тот, кто его увидел, сможет принимать любое обличье, понимать животных, видеть клады и обладать другими волшебными способностями. Пока таинственный цветок найти никому не удавалось. Но на то она и легенда.

Среди прочих ритуалов: умывание росой для избавления от хворей, встреча рассвета для обретения счастья и купание до того, как солнце скроется за горизонтом — для очищения души и тела.

Запреты

В эту ночь наши предки не ложились спать — иначе можно стать жертвой нечистой силы, верили на Руси. Купаясь в водоеме, лучше не заплывать далеко — русалки утянут. Нельзя поднимать с земли найденные вещи — можно навлечь беду. Свои одалживать тоже не стоит — можно потерять удачу. Жаловаться на жизнь также не следует, иначе проблем может стать еще больше.

Народные приметы

Почти все приметы на Ивана Купала связаны с природой. Например, если в праздничный день пошел дождь — скоро придет жара. Кукушка поет всю ночь — осень будет холодной. Гроза на Ивана Купала означает дефицит орехов. А чистое звездное небо сулит хороший урожай грибов.