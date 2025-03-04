Накануне 8 Марта среди жителей Челябинска провели опрос на тему подарков к празднику. Исследование проводили эксперты «Авито».
Итак, чего не хотят получить в подарок женщины из южноуральской столицы:
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товары для уюта дома;
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товары для хобби и творчества;
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книги.
Между тем мужчины считают очень удачной идеей подарить даме набор для хобби или творчества.
Не сошлись те и другие и в цене подарка. Женщины рассчитывают на презент в среднем за 7,8 тысячи рублей. Мужчины готовы потратить в среднем 4,4 тысячи рублей.
Кстати, деньги в качестве подарка выбрали бы 26% опрошенных женщин.
Определился и топ желанных подарков:
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ювелирные украшения (38%);
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цветы (33%);
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косметика и парфюмерия (29%).
Ранее мы рассказывали, что перед 8 Марта в Челябинске продажи съедобных букетов выросли в 3,5 раза, а клубники в шоколаде — в 3 раза. Спрос на аксессуары ручной работы для женщин увеличился тоже в 3 раза. Активная подготовка к 8 Марта началась еще в феврале.