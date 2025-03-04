Накануне 8 Марта среди жителей Челябинска провели опрос на тему подарков к празднику. Исследование проводили эксперты «Авито».

Итак, чего не хотят получить в подарок женщины из южноуральской столицы:

  • товары для уюта дома;

  • товары для хобби и творчества;

  • книги.

Между тем мужчины считают очень удачной идеей подарить даме набор для хобби или творчества.

Не сошлись те и другие и в цене подарка. Женщины рассчитывают на презент в среднем за 7,8 тысячи рублей. Мужчины готовы потратить в среднем 4,4 тысячи рублей.

Кстати, деньги в качестве подарка выбрали бы 26% опрошенных женщин.

Определился и топ желанных подарков:

  • ювелирные украшения (38%);

  • цветы (33%);

  • косметика и парфюмерия (29%).

Ранее мы  рассказывали, что перед 8 Марта в Челябинске продажи съедобных букетов выросли в 3,5 раза, а клубники в шоколаде — в 3 раза. Спрос на аксессуары ручной работы для женщин увеличился тоже в 3 раза. Активная подготовка к 8 Марта началась еще в феврале.