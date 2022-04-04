Чебаркульцы простились с двумя погибшими на Украине контрактниками

На местном кладбище похоронены сержант Роман Завьялов и ефрейтор Сергей Губайдуллин

В Чебаркуле прошли похороны двух погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих. Как сообщили Первому областному информагентству в городской администрации, Роман Завьялов и Сергей Губайдуллин служили в местном гарнизоне.



Ранее Первое областное информагентство сообщало, что официально подтвердилась информация о гибели сержанта Романа Завьялова, у него остались жена и сын. У 26-летнего ефрейтора Сергея Губайдуллина семьи не было.

«У каждого из них свой характер и своя судьба. Но их объединяла любовь к Родине и готовность пожертвовать собой ради ее блага. Их подвиг навечно останется в памяти благодарных потомков. Глава Чебаркульского городского округа и администрация города выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Сергей и Роман навсегда останутся в памяти миллионов людей нашей огромной страны как отважные и профессиональные воины, как достойные сыны своего Отечества! Вечная память!» — говорится в официальном сообщении мэрии, размещенном в сообществе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Редакция ИА «Первое областное» выражает соболезнования родным и близким погибших.